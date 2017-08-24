Kastamonu'da 25 engellinin akülü araç sevinci

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara akülü araç verildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde gerçekleşen dağıtım töreninde araçlarına kavuşan 25 engelli vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Vali Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, devletin farklı alanlarda sosyal yardım desteğinin arttığını belirtti.

Engellilerin topluma kazandırılmasının önemine işaret eden Karadeniz, "Belediye bütçesi içinde düşündüğümüzde bu araçların maliyeti küçük bir rakam gibi görünebilir ama şunu belirteyim ki bu 25 araç demek bu 25 kişinin toplumun içine daha fazla çıkabilmesi, toplumla daha fazla kaynaşabilmesi demek. Hatta belki üretim faaliyetine katılabilmesi demek." şeklinde konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de hükümetleri döneminde uygulanan sosyal politikaları anlattı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da belediye olarak yaptıkları bütün çalışmalarda engellileri düşündüklerini dile getirdi.

Yolları ve binaları engelli vatandaşların zorlanmadan kullanabilecekleri şekilde tasarladıklarını kaydeden Babaş, araçların şarjla çalıştığını, araçlar için Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir şarj istasyonu yaptıklarını aktardı.

- "Bizi çok rahatlatacak"

Akülü aracına kavuşan kanser hastası Sıdıka Karaşlar, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kanser nedeniyle sırtından üç kemiğin kesildiğini ifade eden Karakaşlar, "Bir yıldır araba almak istiyordum. Allah sebep olanlardan razı olsun. Dışarı çıkamıyordum, en azından parka falan gidemiyordum. Oğlum, pazar günleri otomobille götürüyordu ama zor oluyordu, yorgun oluyordu, diyemiyordum. Bunun sayesinde parka giderim. Daha iyice öğrenemedim ama kolay. En kısa zamanda öğrenirim." dedi.

17 senedir parkinson hastası olan Sebahattin Kırışoğlu'nun eşi Zekiye Kırışoğlu da sevincini "Eşimi yıllarca sırtımda taşıdım. Üç senedir tekerlekli sandalye kullanıyordum. Daha önceleri daha iyi bakıyordum ama artık ben de hastayım. Tek başımayım. Akülü araç bizi çok rahatlatacak." sözleriyle paylaştı.

Bedensel engelli Selahattin Poyraz da mutluluğunu "Bugün akülü aracımıza kavuştuk. Bunun için devlet büyüklerimize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tek başıma, eşim olmadan istediğim gibi sokakta dolaşmama fırsat sağlayacak. Daha mutlu olacağım. Bize bu imkanı, kolaylığı sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum." ifadeleriyle anlattı.

Konuşmaların ardından engellilere araçları teslim edildi.