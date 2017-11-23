Kastamonu'da 81 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.
AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Kar nedeniyle kent merkezinde 2, Ağlı'da 6, Azdavay'da 40, Daday'da 4, Devrekani'de 3, Hanönü'de 4, Küre'de 5 ve Pınarbaşı'nda 17 olmak üzere 81 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde dün 117 olan kapalı köy yolu sayısı 81'e düşürüldü.
Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.