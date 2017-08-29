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Kastamonu'da 82 kaçak yakalandı

- Cide ilçesindeki balıkçı barınağında Karadeniz'e tekne ile açılmak üzere bekletilen 82 kaçak göçmen, Jandarma tarafından yakalandı

Kastamonu'da 82 kaçak yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesindeki balıkçı barınağında tekne ile Karadeniz'e açılmak üzere bekletilen 82 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cide ilçesi İlyasbey köyü balıkçı barınağına operasyon düzenledi.

Barınakta yapılan aramada, ilk tespitlere göre, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 79'u Suriyeli, 2'si Iraklı, biri Cezayirli 82 göçmen tespit edildi. Karadeniz'e açılmak üzereyken yakalanan göçmenlerin arasında 15 kadın, 33 çocuk bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili, tekne tamir ustası S.Ö. ile göçmenleri Cide'ye getirdiği iddia edilen otobüs şoförü M.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili bir kişinin arandığı bildirildi.

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