Kastamonu'da FETÖ/PDY davaları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında imam ve oğlu ile ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddia edilen H.K'nin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan imam hatip E.A. ve oğlu M.A. ile avukatları katıldı.

Sanık E.A, savunmasında, örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Tüm cemaatlere karşı olduğunu savunan E.A, "Ben devletimi seviyorum. 30 yıllık görev yaptığım süreçte de hep sevdim. FETÖ terör örgütünü lanetliyorum. Bir an önce devletin bu beladan kurtulması gerekiyor." dedi.

Mahkeme başkanının "bazı tanıkların FETÖ'yü övdüğün yönünde ifadeleri var, bu konuda ne düşünüyorsun? diye sorması üzerine E.A, "Bunu söyleyenler beni çekemeyen, husumetli olduğum insanlar. Benim bu örgüte yönelik övücü sözüm olmadı." savunmasını yaptı.

M.A. ise Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünden yeni mezun olduğunu söyledi.

Lisans eğitimi süresince örgütün evlerinde kaldığını kabul eden M.A, "Devlete ait yurtlar çıkmadı. Özel yurtlar pahalı olunca bu yurtlarda kaldım. Örgütle hiçbir ilişkim yok. 15 Temmuz'da yurt dışındaydım. Darbe girişimi olduğunu sosyal medyadan öğrendim." diye konuştu.

- Bana "abilik" teklif ettiler

Gün içinde devam eden duruşmalarda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddia edilen H.K'nin yargılanmasına başlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine üniversite okumak için gittiğini ifade eden H.K, "Devlet yurdu çıkmadığı için 2013 yılında bunlara ait yurda kaydımı yaptırdım. 2013 yılının Kasım ayında, insan ilişkilerimi iyi bulduklarını söyleyerek 'abilik' teklif ettiler. Ben kabul etmedim. 17-25'ten sonra yurtlarından ayrılmak istedim ama ellerindeki senetleri göstererek buna izin vermediler. 2014 yılının Haziran ayında sürem dolunca ayrıldım." dedi.

ByLock kullanmadığını savunan H.K, telefonunda ByLock kaydının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti iki duruşmayı da 4 Ocak'a erteledi.