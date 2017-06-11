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Kastamonu'da "Kardeşlik iftarı"

- Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen iftara, yaklaşık 5 bin kişi katıldı

Kastamonu'da

KASTAMONU (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kastamonu'da "Kardeşlik iftarı" düzenlendi.

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, İnönü Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir iftarda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçen yıl Gaziosmanpaşa Belediyesinin bu iftarın ilkini yaptığını dile getiren Karadeniz, "O zaman Gaziosmanpaşa kaymakamıydım. O zaman gelmeyi çok istemiştim ama nasip olmamıştı. Bu sene burada vali vekili olarak görev yapıyorum ve ikinci iftara katılma imkanı oldu." dedi.

Gaziosmanpaşa'nın Kastamonuluların en fazla yaşadığı yerlerden biri olduğunu kaydeden Karadeniz, "Bu organizasyonu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür ederim." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Orçun Şekercioğlu ise dün Çanakkale'de, bugün Kastamonu'da yarın da Diyarbakır'da iftarda olacağını kaydetti.

Darbe girişimi sırasında gazi olduğunu söyleyen Şekercioğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz geçtiğimiz 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi, işgal girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bu ramazan, ülkenin üzerine bir daha kara bulutlar gelmemesine vesile olsun. O zamanki ismi boğaz köprüsü olan köprüde vurulmuştum. Ramazan ayı bundan sonra görebileceğimiz tüm kötülüklerden ülkemizi korusun."

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı programda Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da selamlama konuşması yaptı.

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IftarKardeşlik IftarıKastamonu
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