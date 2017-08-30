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Kastamonu'da midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 16 kişi yaralandı.Hurşit Ekinci idaresindeki 34 ZN 7918 plakalı midibüs, Kuyluş Köprüsü mevkisinde devrildi.Kazada yaralanan Emirhan Desticioğlu...

Kastamonu'da midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 16 kişi yaralandı.

Hurşit Ekinci idaresindeki 34 ZN 7918 plakalı midibüs, Kuyluş Köprüsü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Emirhan Desticioğlu (5), Nuray ve Gamze Altınkaya, Kaan, İsmail, Hüseyin Efe ve Fatma Ekinci, Tuğba ve Yağız Efe Aşıkcı, Mertcan Uçar, Yaşar Göktaş, Selami ve Reyhan Akça, Döndü, Sena Sultan ve Mustafa Serçe ve Şükrü Şahin ambulanslarla Kastamonu ve Taşköprü'deki hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan Desticioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midibüstekilerin İstanbul'dan Hanönü ilçesine Kurban Bayramı için geldiği öğrenildi.

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