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Kastamonu'da otomobil devrildi: 6 yaralı

- Tosya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da otomobil devrildi: 6 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Avni Yıldız (46) idaresindeki 34 G 5128 plakalı otomobil, Yeni Sanayi kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile Gülizar Geleş (34), Hasan Kılınç (45), Damla (7), Elmas Beren (3) ve Belgin Yıldız (34) yaralandı.

Ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı, yolda araç kuyrukları oluştu.

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