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Kastamonu'da sağanak ve sel

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, hasara yol açtı. İlçede öğlenden sonra başlayan yağış sonucu Karafasıl Deresi taştı, meydana gelen sel ilçe merkezi ile Güvercinlik Mahallesi'nde hasara neden...

Kastamonu'da sağanak ve sel

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, hasara yol açtı.
İlçede öğlenden sonra başlayan yağış sonucu Karafasıl Deresi taştı, meydana gelen sel ilçe merkezi ile Güvercinlik Mahallesi'nde hasara neden oldu.
Sel sularının sürüklediği çakıl ve kumla kaplanan Pınarbaşı-Azdavay karayolu ekiplerce temizlendi, menfezler açıldı.
Azdavay-Pınarbaşı karayolu, sel sularının Paşa Konağı mevkisinde birikmesi sonucu bir süre trafiğe kapandı. Karayolu suyun azalması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçedeki halı saha ve çevresi de sel suları altında kaldı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Karafasıl Deresi'nden gelen selin içme suyu hatları, kaldırımlar, yollar ve ekili alanları tahrip ettiğini belirterek, "Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuPınarbaşı Sel Felaketi
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