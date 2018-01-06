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Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi'nde yürüyen Uzman Çavuş Uğur K'ye (27) bir otomobilden ateş açıldı. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Uğur K, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uğur K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen İ.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uğur K'nin Hakkari'de görev yaptığı, memleketi Kastamonu'ya izne geldiği öğrenildi.

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KastamonuSilahlı SaldırıUzman çavuş
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