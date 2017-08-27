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Kastamonu'da trafik kazaları: 5 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ahmet B. idaresindeki 34 TE 1411 plakalı otomobil, Asri Mezarlık mevkisinde, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.Kazada sürücü...

Kastamonu'da trafik kazaları: 5 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ahmet B. idaresindeki 34 TE 1411 plakalı otomobil, Asri Mezarlık mevkisinde, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mert Boz, Hasan Yaslı ve Emre Tükenmez yaralandı.

Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet B. ile Hasan Yaslı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Akbük köyünde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise Bertan Orhan yönetimindeki 34 RM 3918 plakalı otomobil, Mustafa Kartal idaresindeki 06 BK 5573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Yasemin Kuşkaya, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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