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Kastamonu'da trafik kazası: 8 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İnebolu-Kastamonu karayolu Oyrak mevkisinde, buzlanma nedeniyle yol kenarında bekleyen Mehmet Kırıştı idaresindeki 37 DS 525 plakalı kamyonet, Hüseyin Kanbal'ın...

Kastamonu'da trafik kazası: 8 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İnebolu-Kastamonu karayolu Oyrak mevkisinde, buzlanma nedeniyle yol kenarında bekleyen Mehmet Kırıştı idaresindeki 37 DS 525 plakalı kamyonet, Hüseyin Kanbal'ın kullandığı resmi araç ile Reçep Çiftçi yönetimindeki 37 BA 745 plakalı otomobile, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon ve Emrah Nalbant kontrolündeki 37 EC 069 plakalı işçi servisi çarptı.

Kazada, araçlardaki Fatma Çodur (48), Nurgül Salcı (41), Arzu (35) ve Asuman Akdaş (28), Mikail Salcıoğlu (29), Atilla Keleşoğlu (27), Tuğba Helvacıoğlu (23) ve Şükran Küpoğlu (32) yaralandı.

Yaralılar, Kastamonu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.


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KastamonuTrafik KazasıYaralamalı Kaza
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