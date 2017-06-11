Kastamonu'da

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, İslam coğrafyasında yaşanan acıları paylaşmak amacıyla "Ümmet İftarı" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yer sofrası kurularak gerçekleştirilen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında vatandaşlar hurma, su, ayran, çorba ve simitle iftar yaptı.

Dernek Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır Cumhuriyet Meydanı'nda "Ümmet iftarı" verdiklerini kaydetti.

İslam coğrafyasında insanların zorluklar içerisinde iftarını açtığını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Ümmet iftarında amacımız zorluklar altında tüm ümmet coğrafyasında iftarını yapmak zorunda kalan kardeşlerimizi anlayabilmek. Bugün 700 kişiyle birlikte iftar yaptık." dedi.

Birçok milletten insanın iftar sofrasında yerini aldığını dile getiren Dağdelenoğlu, "Afganistan'dan, Bağdat'tan, kuzey Irak'tan, Sudan'dan, Halep'ten, İdlip'ten, Şam'dan gelen kardeşlerimizle ümmet soframızı Kastamonulular olarak paylaştık. Bundan sonraki yıllarda da yenileriyle tekrar tekrar yapacağız." diye konuştu.