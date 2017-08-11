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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları

- Jandarma tarafından yapılan operasyonda 663 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 663 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yamaç köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, Yamaç köyünde S.Y'nin evinin bahçesinde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, ormanlık alanda aynı kişi tarafından ekildiği iddia edilen 660 kök Hint keneviri daha tespit etti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan S.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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