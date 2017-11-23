Kastamonu'daki cinayet davası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan ve iki kardeşin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nail Ayvaoğlu ile tutuksuz müşteki sanıklar Cihan Yurdagül, Vahit Ayvaoğlu ve Satiye Ayvaoğlu ile öldürülen 2 kardeşin yakınları katıldı.

Nail Ayvaoğlu savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü akraba ziyaretine gitmek üzere oğlu, gelini ve 2 torunuyla yola çıktıklarını ifade eden Nail Ayvaoğlu, "İstanbul yoluna doğru giderken bizi bir araba sıkıştırmaya başladı. Arabamız neredeyse refüje çıkacaktı. Korna çalıp küfür etmeleri üzerine arabada olan engelli torunum korkup ağlamaya başladı." dedi.

Diğer otomobilin önlerini kestiğini savunan Ayvaoğlu, "Önümüzü kesip beni ve oğlumu dövmeye başladılar. Bir yere gideceğimiz zaman kaybolmasın diye otomobilin torpido gözüne tabancamızı saklardım. Olay sırasında gelinimden tabancayı istedim. O sırada oğlumu dövüyorlardı korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Üzerime gelmeye başladıklarında aileme bir şey yapacaklar diye ateş etmeye başladım. Sonrasını ve ne kadar ateş ettiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu'nun annesi Tekgül Şehirlioğlu ise olay günü çocuklarıyla pikniğe gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Saraçlar Mahallesi civarından arkalarından bir korna sesi duyduğunu söyleyen Şehirlioğlu, "Dönüp arkama baktım. Vahit Ayvaoğlu, ellerini cama dayayarak durmamızı işaret etti. Aracımızı Çağlar kullanıyordu. Karşı arabadan inen Vahit Ayvaoğlu, Çağlar'ın olduğu yerdeki camı kırıp oğlumu yumruklamaya başladı. Daha sonra babası Nail Ayvaoğlu tabancayla çocuklarımı vurdu." ifadesini kullandı.

Diğer sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı, tanıkların dinlenmesi için 1 Mart'a erteledi.

- Olay

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Çağlar Şehirlioğlu (25) ile Nail Ayvaoğlu (59) arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar ve kardeşi Çağrı Şehirlioğlu (20) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayda Çağlar Şehirlioğlu'nun eşi Aynur, annesi Tekgül Şehirlioğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Yurdagül yaralanmıştı.

Nail Ayvaoğlu çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



