Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hakkında dava açılan üniversite öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan üniversite öğrencisi M.A. ve avukatı katıldı.
Polis akademisinde öğrenciyken kurumun kapanması üzerine başka bir üniversiteye kayıt yaptıran M.A, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısının "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla cezalandırılmasını talep ettiği M.A, mahkeme heyetince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.