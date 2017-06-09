Kastamonu'daki kuş türlerinin fotoğrafları kitaplaştırılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu genelinde yaşayan kuş türlerinin fotoğrafları ve türlere ait bilgilerin bulunacağı kitap hazırlanacak.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce kentteki kuş türlerinin fotoğraflarının kitap haline getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürü Yalçın Uyanık, AA muhabirine, iki kurum arasındaki protokol kapsamında yaban hayatı üzerinde çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalarının bir ayağını kuş türlerine ait kitap basımının oluşturduğunu belirten Uyanık, yaban hayatı uzmanlarının ve doğaya gönül vermiş kuş fotoğrafçılarının kayıtlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulacak eserin kente değer katacağını vurguladı.

Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Özkan Evcin de göçmen türlerin rotasında bulunmasının şehrin önemini artırdığına işaret etti.

Kastamonu'nun coğrafi yapısının kuş popülasyonu açısından önemli bir avantaj sağladığına dikkati çeken Evcin, şöyle dedi:

"Kent, sahil şeridinin yanı sıra karasal alanlarda barınma avantajı, bölgesel ve göçer kuş türleri açısından önemli. Özellikle yılın belirli dönemlerdeki göç süresince kentin rotada yer alması da Kastamonu'ya bu alanda değer katıyor. Kazandıracağımız bu eserle Kastamonu'nun kuş zenginliğini ortaya çıkarmanın dışında bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere önemli bir kaynak oluşturacağız. Eserin derlenerek basım sürecine geçilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Kastamonu genelinde 200'e yakın kuş türü bulunduğunu bildiren Evcin, hazırlanacak kitapta türlere ait bilgilerin yanı sıra yayılış alanlarının yer alacağını kaydetti.