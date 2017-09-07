Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulundurduğu iddia edilen İ.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Araç ilçesi Şehrimanlar köyünde İ.Y'nin Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşmış, İ.Y'nin bahçesine yapılan operasyonda 4 bin 200 kök Hint keneviri, evinde yapılan aramada 21 kilogram kubar esrar ele geçirmişti.