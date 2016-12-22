Kastamonu'dan ABD'ye Noel şapkası

KASTAMONU (AA) - ÖMER ERİM BAŞTİMAR - Taşköprü ilçesinde ev hanımlarının yaptığı 8 bin şapka ile hediye çorabı, Noel kutlamalarında kullanılmak üzere ABD'ye gönderildi.

Taşköprü ilçesinde bir araya gelen 7 ev hanımı, ev işlerinden geriye kalan zamanlarında eldiven, bere, masa örtüsü gibi ürünler yaparak ailelerinin geçimine katkı sunuyor.

Ev hanımlarının internet üzerinden de satışa sunduğu ürünler Amerika'da iki iş adamının dikkatini çekti. İş adamları, Taşköprülü kadınlardan Noel'de kullanılmak üzere 4 biner adet hediyelik şapka ve çorap siparişi verdi.

Öznur Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 7 ev hanımı olarak bir araya geldiklerini ve çeşitli ürünler yaptıklarını söyledi.

Ürünleri Taşköprü ve Kastamonu'ya gelen turistlere sattıklarını anlatan Can, bunları Kastamonu'daki bazı mağazalara pazarlamanın yanı sıra sosyal medya ve internet üzerinden de sattıklarını belirtti. Can, "Bir gün Amerika'dan bir yabancı bir de Türk iş adamı bize ulaştı. Ürünlerimizi çok beğendiklerini belirterek bizden Noel için çalışma yapmamızı talep etti. İnternet üzerinden bize Noel şapkası ve Noel çorabı fotoğrafları göndererek birer örnek yapmamızı istediler." dedi.

Yaptıkları ürünleri kendilerine verilen Amerika'daki adrese gönderdiklerini dile getiren Can, ürünleri beğenen Amerikalı şirketin yöneticilerinin ilçeye geldiğini anlattı.

Şirketle anlaşma yaptıklarını belirten Can, şunları kaydetti:

"Amerika'da Noel'de kullanılmak üzere 4 bin şapka ile içlerine çocuklar için hediye konulacak 4 bin çorap istediler. Ürünleri tamamlayarak kargoya verdik. Ürün ulaştıktan sonra tekrar sayı belirtecekler, biz de üretime devam edeceğiz. Noel döneminin dışında da çeşitli ürünler istediler. Onları da yaparak ulaştıracağız. Ürünlerimizi tamamen el ürünü olarak yapıyoruz. Doğal, boyasız kumaşlardan yapmamızı talep ettiler. Biz de ürünleri buna özen göstererek yaptık. İnşallah kadınlarımıza ve ilçemize hayırlı olur."