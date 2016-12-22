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Kastamonu'dan Halep'e yardım

- Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu Müftülüğü işbirliğinde toplanan un ve battaniyelerin bulunduğu tır, Halep'e uğurlandı

Kastamonu'dan Halep'e yardım

KASTAMONU (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu Müftülüğünce Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan un ve battaniyenin bulunduğu tır, bölgeye gönderildi.

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında, Halep'teki kanayan yaraya "Dur" demek adına Kastamonuluların üzerine düşen görevi yerine getireceğini söyledi.

Terörün vatandaşlar arasında korku ve panik yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Korku bizim lugatımızda yoktur. Bu ülkenin birliğine, insanımızın refahına, huzurumuza uzanan kanlı ellerin bir uzantısı şu anda Halep'te. Burada yaptığımız yardımlarla Rabb'imizin rızasını kazanmanın yanı sıra terörle de mücadele etmiş oluyoruz. Terörle mücadele etmek, topyekun bir mücadeleyi gerektirir."

Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ise yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra un ve battaniye bulunan yardım tırı, dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

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