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"Kastamonulu firmaların bilinirliğinin artması gerekiyor"

- United Group İcra Kurulu Başkanı Altun: - "Marka stratejilerinin konuşulduğu, Türkiye'nin son 15 yılda 'Dünyada buradayım' dediği bir alanda, ticarette Kastamonulu firmaların bilinirliğinin artması gerektiğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun, "Marka stratejilerinin konuşulduğu, Türkiye'nin son 15 yılda 'Dünyada buradayım.' dediği bir alanda, ticarette Kastamonulu firmaların bilinirliğinin artması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Altun, İstanbul Fuar Merkezi'nde United Group'un ana sponsorluğunda Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO'nun açılışında konuştu.

Ülkelerin değil marka şehirlerin konuşulduğu bir dönemde olduklarını belirten Altun, Kastamonu'nun kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle bu alanda önemli bir şehir olacağını söyledi.

Altun, Kastamonuluların tevazu sahibi olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada tevazudan mıdır bilinmez çok iyi işler yapmamıza, dünyada birçok konuda rekabet etme gücümüz olmasına rağmen Kastamonulu firmaların ciddi anlamda bir tanıtım eksikliği var. Bu fuarın bu alanda önemli bir kaldıraç etkisi olacağını düşündüğümüz için yer alıyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz. Marka stratejilerinin konuşulduğu, Türkiye'nin son 15 yılda 'Dünyada buradayım.' dediği bir alanda, ticarette Kastamonulu firmaların bilinirliğinin artması gerektiğine inanıyoruz."

Kastamonulu firmalar arasında da bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Altun, United Group olarak fuarda bu amaçla çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonulu siyasetçiler ve iş adamların katıldığı fuar 30 Aralık'ta sona erecek.

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