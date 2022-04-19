Kastamonu’lu kadınlardan İstanbul çıkarması

Kastamonu kadınının sesi olmak ve Kastamonu’nun tanıtımına katkı sağlamak için 2015 yılında faaliyete başlayan Kast Kader çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kastamonu’nun ilçelerine yaptığı yardım çalışmaları ile adından söz ettiren dernek, Şükrüoğlu Filtre sponsorluğunda düzenlediği iftar organizasyonunda Kastamonu’lu kadınları bir araya getirdi. Etkinlikte söz alan Kast Kader Başkanı Emine Çelik derneğin mevcut ve yeni dönem faaliyetleri için şunları söyledi.

Ramazan paylaşma, bereketli sofralarda buluşma ayı, sevgiyi hoşgörüyü, samimi düşünce ve duygularla kucaklaşma ayı. Bizlerde bugün burada birlikteliğimizi sağlamak, biribrirmizi anlamak sevgimizi paylaşmak için bu gönül sofrasında buluştuk.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bu ülkenin geleceği geçmişinin köklerinde saklı! Geçmişi doğru okuyanlar geleceği kuranlar olacaktır.’ Bizlerde memleketimizin ve ülkemizin tarihine kahramanlık hikayeleri yazmış kadınlarımızı tanımak ve tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılından beri durmadan memleketimiz için çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde de topluma fayda sağlayacak bir çok projeye imza atacağız. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerini destekleme projelerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek , okulların talepleri doğrultusunda destekler, burslar ve eğitim programları gibi çalışmalarımıza yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte fasıl grubu ve "kadının fendi" adlı orta oyunuyla keyifli dakikalar yaşandı. Programın sonunda başarılı kadın sanayici Şükrüoğlu Filtre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seher Soytaş’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Geceye Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Şekercioğlu, Dünya Eco Ceo’su Burcu Kösem, Teferruat reklam yönetim kururlu başkanı Selma Cengiz, İmren Inşaat Yönetim Kururlu Üyesi ve Kasiad Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Özkan, Şükrüoglu Filtre Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Seher Soytaş, Kastamonu Sanayici İşadamları Derneği ve Kasiad vakfı yönetim kururlu üyesi Fikriye Aslan, Siyami Ersek Anestezi Bölümü Prof.Dr. Nurgül Yurtseven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kararlar Yazıişleri Daire Başkanı Nurten Uğursoy, Doç.Dr. Beyza Toksoy , Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan, Wedding Palace Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Nursen Kaya, Istanbul Barosu Avukatlarından Av.Kadriye Yıldız, Av.Saadet Gündüz , Av.Esra Pamuk, BMMG Bayrampaşa Temsilcisi Mali Müşavir Lütfiye Kaya, Kast Kader Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Gençlik Biriminden Sevim Öztürk, Ergül Tekin, Derya Kaplan, Beyza Öztürk Eler, Ceren Kütük, Türkan Bozkurt, Türkan Yavuz, Sude Yiğit, Damlanur Barut, Elif Yurtseven, Esma Yıldız ve Kastamonu Kadın Derneği İlçe Temsilcileri katıldı.