Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Kastamonulu sürücüler Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni bekliyor

- Kastamonulu sürücüler, özellikle kış aylarında kendilerine zor anlar yaşatan ve bir saatte aşabildikleri Ilgaz Dağı'nı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 8 dakikada geçecek - SS Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sarıahmetoğlu: - "Kış aylarında Ilgaz'ı kamyonla 3 saatte geçtiğimi biliyorum. Şimdi ise 8 dakikada geçeceğiz"

Kastamonulu sürücüler Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni bekliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonulu sürücüler, kış mevsiminde zorluk yaşamalarına neden olan Kastamonu-Çankırı karayolundaki Ilgaz Dağı'nı kolayca aşabilmelerine olanak sağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışını bekliyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında başlanan ve Karadeniz'i önce İç Anadolu'ya, ardından da Akdeniz'e bağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin 26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla açılması bekleniyor.

Sürücüler, Kış mevsiminde bir saatte aşılabilen Ilgaz Dağı'nı tünel sayesinde 8 dakikada geçilebilecek.

- "Kış aylarında Ilgaz'ı 3 saatte geçtiğimi biliyorum"

SS Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, AA muhabirine, 28 yıl kamyon şoförlüğü yaptığını, Ilgaz Dağı'ndan çok çektiklerini söyledi.

Eskiden duble yol ve tüneller olmadığına dikkati çeken Sarıahmetoğlu, "Ankara, eski yıllarda kamyoncular için buradan 10-12 saatlik bir yoldu. Duble yolların yapılması, nakliyeci esnaf için çok güzel bir çalışma oldu. Duble yolların yanında Ilgaz Tüneli sayesinde Kastamonu'da üretilen ürünleri 4 saatte pazara indireceğiz. Kış aylarında Ilgaz'ı kamyonla 3 saatte geçtiğimi biliyorum. Şimdi ise 8 dakikada geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da taksicilik yapan Ahmet Kapulu, tünelin açılmasının yatırım ve turistik açıdan kente katkı sağlayacağının altını çizerek, "130 yıllık hasretimiz sona erecek. Kışın yolda çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi en fazla 10 dakikada geçebileceğiz. Tünelin Kastamonu'ya çok faydası olacaktır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nakliyecilik yapan Zafer Çırak da Ilgaz Dağı'nda özellikle kış aylarında sorun yaşadıklarını vurguladı.

Kışın yolda pek çok ölümlü kaza da yaşandığını anlatan Çırak, "Artık Ilgaz Dağı'nı 8 dakikada geçeceğiz. Aracımız yıpranmayacak, yakıttan tasarruf edeceğiz. Çile çekmeyeceğiz. Bu tünel bize çok fayda sağlayacak." diye konuştu.

Özel bir otobüs firmasında şoförlük yapan Hakan Durmaz da tünelin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, hem kendileri hem de yolcular için büyük rahatlık olacağını ifade etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal TüneliIlgaz DağıSürücü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.