Kastamonulu sürücüler Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni bekliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonulu sürücüler, kış mevsiminde zorluk yaşamalarına neden olan Kastamonu-Çankırı karayolundaki Ilgaz Dağı'nı kolayca aşabilmelerine olanak sağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışını bekliyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında başlanan ve Karadeniz'i önce İç Anadolu'ya, ardından da Akdeniz'e bağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin 26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla açılması bekleniyor.

Sürücüler, Kış mevsiminde bir saatte aşılabilen Ilgaz Dağı'nı tünel sayesinde 8 dakikada geçilebilecek.

- "Kış aylarında Ilgaz'ı 3 saatte geçtiğimi biliyorum"

SS Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, AA muhabirine, 28 yıl kamyon şoförlüğü yaptığını, Ilgaz Dağı'ndan çok çektiklerini söyledi.

Eskiden duble yol ve tüneller olmadığına dikkati çeken Sarıahmetoğlu, "Ankara, eski yıllarda kamyoncular için buradan 10-12 saatlik bir yoldu. Duble yolların yapılması, nakliyeci esnaf için çok güzel bir çalışma oldu. Duble yolların yanında Ilgaz Tüneli sayesinde Kastamonu'da üretilen ürünleri 4 saatte pazara indireceğiz. Kış aylarında Ilgaz'ı kamyonla 3 saatte geçtiğimi biliyorum. Şimdi ise 8 dakikada geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da taksicilik yapan Ahmet Kapulu, tünelin açılmasının yatırım ve turistik açıdan kente katkı sağlayacağının altını çizerek, "130 yıllık hasretimiz sona erecek. Kışın yolda çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi en fazla 10 dakikada geçebileceğiz. Tünelin Kastamonu'ya çok faydası olacaktır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nakliyecilik yapan Zafer Çırak da Ilgaz Dağı'nda özellikle kış aylarında sorun yaşadıklarını vurguladı.

Kışın yolda pek çok ölümlü kaza da yaşandığını anlatan Çırak, "Artık Ilgaz Dağı'nı 8 dakikada geçeceğiz. Aracımız yıpranmayacak, yakıttan tasarruf edeceğiz. Çile çekmeyeceğiz. Bu tünel bize çok fayda sağlayacak." diye konuştu.

Özel bir otobüs firmasında şoförlük yapan Hakan Durmaz da tünelin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, hem kendileri hem de yolcular için büyük rahatlık olacağını ifade etti.



