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Kasten öldürme suçundan aranan 2 kardeş yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kasten öldürme suçu nedeniyle aranan 2 kardeş yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bitlis'te karıştıkları kasten...

Kasten öldürme suçundan aranan 2 kardeş yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kasten öldürme suçu nedeniyle aranan 2 kardeş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bitlis'te karıştıkları kasten öldürme suçu nedeniyle 2010 yılından bu yana aranan S.P. ve kardeşi B.P'nin kentte oldukları bilgisi alınması üzerine araştırma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, 2 kardeş, dün Özgen Caddesi'nde bir kıraathanede yakalandı.

Açıklamada, şahısların UYAP-GBT sorgusunda yakalama kararları teyit edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece haklarında "müebbet hapis cezası" verildiği ardından da Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildikleri belirtildi.

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