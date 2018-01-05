Katalan liderin tahliye talebine red

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın tahliye talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, dünkü temyiz duruşmasının ardından Junqueras'ın tahliye talebine ilişkin kararını bugün verdi. Üç hakimden oluşan heyet, suçun tekrarlanma riski bulunduğuna kanaat getirerek "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" yargılanan Junqueras'ın talebinin oybirliğiyle reddine karar verdi.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri de olan Junqueras, duruşmada "dindar ve diyalog isteyen bir barış adamı" olduğunu belirterek, siyasi temsil görevini yerine getirmek için serbest bırakılmasını istemişti.

Savcılık ise, suçun tekrarlanma riskine karşı Junqueras'ın tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Serbest bırakılması durumunda Junqueras'ın, Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni başkanı olması bekleniyordu.

- Süreç

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla anayasanın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla Junqueras dahil bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.



21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ayrılıkçı partiler meclis çoğunluğunu elde etmişti.



