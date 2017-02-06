Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri yargıda

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerle ilgili ilk dava başladı.

İspanya'da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, Katalonya'da 9 Kasım 2014'te bağımsızlık yanlısı halk oylamasını organize ederek "görevini kötüye kullanmak ve Anayasa Mahkemesinin kararına itaatsizlikle" suçlanan yöneticilerin yargılanmasına başlandı.

Eski Katalonya Başkanı Artur Mas ile Katalonya hükümeti eski üyelerinden Başkan Yardımcısı Joana Ortega ve Eğitim Sorumlusu Irene Rigau, Barselona'daki Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinde (TSJC) başlayan davada sanık koltuğuna oturdu.

Hakkında 10 yıl kamu görevinden men istenen Mas ve aynı cezadan 9'ar yıl talep edilen Ortega ve Rigau'ya destek vermek için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteride, 40 binden fazla kişi üç sanıkla birlikte Katalonya Başkanlık binasından (Palau de la Generalitat) mahkemeye yürüdü.

Aralarında Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, Katalonya hükümeti üyelerinin de bulunduğu kalabalık, yürüyüş sırasında ellerinde bağımsız Katalonya devletini sembol eden yıldızlı Katalan bayrağı taşıdı.

Grubun "Geri tek bir adım bile atmayın", "Yalnız değilsiniz", "Bağımsızlık", "Oy kullanmak demokratiktir", "Sandıklar yargılanamaz" şeklindeki sloganları dikkati çekti. Katalonya Başkanı Puigdemont, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı mesajda "Sadece 3 kişinin değil Katalan halkının çoğunluğunun kendisini yargılanıyor gibi hissettiği" değerlendirmesinde bulunarak, mahkemenin önünde toplanan kalabalığa verdikleri destek için teşekkür etti.

Bu arada sanıklar, savcının sorularını yanıtlamayı reddederken, sadece savunma avukatlarının sorularını cevapladı.

Şimdiye kadar olduğu gibi mahkemede de suçlamaları reddeden Artur Mas, 9 Kasım'daki halk oylamasının Katalan halkının demokratik bir talebini karşılaşmak için organize edildiğini söyledi.

"9 Kasım, açık, derin ve sıkı sıkıya demokratik kökleri olan, benim bir girişimimdir. Katalan hükümeti, benim talimatlarımı yerine getirmiştir." diyen Mas, "Amacımız hemen yasal bağlılığı olan bir halk oylaması veya katılımcı süreç değildi. Sadece vatandaşların seferber olduğu bir konuda halkın görüşünü bilmek istiyorduk. Hedef, Katalonya halkının görüşünü bilmekti. İspanya hükümetinin, Anayasa Mahkemesine yaptığı itirazın nedenini anlayamıyoruz." görüşünü savundu.

Eski Katalonya Başkanı, 9 Kasım'daki oylamanın "Kişisel bir kapris değil, demokratik olarak yapılmış bir seçimin vazgeçilemez sonucu olduğunu" dile getirdi.

İfadesi sırasında bağımsızlık yanlısı halk oylamasının "siyasi bir süreç" olduğunu birçok kez vurgulayan Artur Mas, bu davada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve Adalet Bakanı Rafael Catala'nın da şahit olarak dinlenmesini istese de mahkeme bu talebi kabul etmedi.

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa bir özerk yönetim başkanı yargılanırken, 5 gün sürecek davayı izlemek için 70 kadar medya kuruluşunun kayıt yaptırdığı bildirildi.

Anayasa Mahkemesinin 4 Kasım 2014'te aldığı iptal kararına uyulmayarak, 9 Kasım 2014'te yapılan bağımsızlık yanlısı halk oylamasına yüzde 37 oranında katılım olurken, oy verenlerin yüzde 80,76'sı bağımsızlık için "evet" demişti.

Hiçbir yasal yaptırımı olmayan ve Katalonya özerk yönetimine göre "katılımcı süreç" olarak adlandırılan iki sorulu halk oylamasında "Katalonya'nın bir devlet olmasını istiyor musun?" yanıt "evet" ise "Bu devletin bağımsız mı olmasını istiyorsun?" soruları yöneltilmişti.

Katalan savcıları söz konusu halk oylamasından dolayı Artur Mas ve iki eski Katalan hükümeti üyesi hakkında, herhangi bir suç işlenmediği görüşüne vardı. Buna karşın İspanya devleti Başsavcısı Eduardo Torres Dulce, suçlamaların bir kez daha yargıya taşınmasını sağlamıştı.

Öte yandan Katalonya özerk yönetim hükümeti, 9 Kasım 2014 benzeri bir girişimle, en geç eylül ayına kadar, bu kez sonucu bağlayıcı olacak bir referandum yapacağını iddia ediyor. İspanya hükümeti, hiçbir şekilde olası bir referanduma onay vermeyeceğini ve bunu müzakere konusu bile yapmayacağını vurgularken, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont "İspanya devletinin onayıyla referanduma gitmeyi tercih ettiklerini ama izin verilmese de referandumun yapılacağını" öne sürüyor.