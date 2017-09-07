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Katalonya'daki bağımsızlık referandumu askıya alındı

- İspanya hükümetinin itirazını kabul eden Anayasa Mahkemesi, Katalonya'da 1 Ekim'de yapılacağı ilan edilen bağımsızlık referandumunu askıya aldı

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu askıya alındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu, beklendiği gibi Anayasa Mahkemesinin kararıyla otomatik olarak askıya alındı.

Katalonya özerk yönetiminin parlamentosunda dün kabul edilen "Referandum Yasası" ve ona bağlı olarak Katalonya hükümeti üyelerinin imzalayarak ilan ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu kararı, sadece 24 saat sonra durduruldu.

İspanya hükümetinin bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Mariano Rajoy'un görevlendirmesiyle "Devlet Avukatlığı" kurumunun Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı yaptığı itirazı, Anayasa Mahkemesi kabul etti.

Bu karar ile hem Referandum Yasası hem de 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılması kararı otomatik olarak askıya alındı.

İspanya'daki mevcut yasalara göre, Anayasa Mahkemesinin, kabul ettiği söz konusu itirazlar ile ilgili kararlarını verene kadar, Katalonya parlamentosundan çıkan yasa da Katalonya hükümetinin ilan ettiği bağımsızlık referandumu da meşruluğunu yitirdi.

Katalonya'da 9 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık yanlısı halk oylaması, İspanyol hükümetinin itirazı sonrası Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla benzer bir şekilde yasa dışı ilan edilmişti.

Hiçbir meşruluğu bulunmayan 9 Kasım 2014'te yapılan halk oylamasındaki görüntülerin, 1 Ekim'de tekrarlanmayacağını garanti eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, oy sandığı, oy kullanma merkezi, seçim listesi veya seçim masası gibi referandumda gerekli olan hiçbir yasal unsura bu kez izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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