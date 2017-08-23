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Katar, Alman hava kargo şirketiyle anlaştı

DOHA (AA) - Katar Hava Kargo Şirketi, Alman Dokasch firmasıyla, ilaç taşımacılığı konusunda anlaşma yaptığını duyurdu.Katar merkezli şirketten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Alman şirketi tarafından belirli bir hava sıcaklığını...

Katar, Alman hava kargo şirketiyle anlaştı

DOHA (AA) - Katar Hava Kargo Şirketi, Alman Dokasch firmasıyla, ilaç taşımacılığı konusunda anlaşma yaptığını duyurdu.

Katar merkezli şirketten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Alman şirketi tarafından belirli bir hava sıcaklığını koruyabilme özelliği bulunan konteynerler verilmesini öngördüğü ve bu konteynerlerin çeşitli bölgelere ilaç taşımacılığında kullanılacağı kaydedildi.

Dünyanın en büyük üçüncü hava kargo şirketi olan ve Katar Hava Yolları grubuna bağlı "Katar Hava Kargo Şirketi", 150'den fazla önemli turizm ve ticaret bölgesine taşımacılık ile depolama hizmetleri veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanılacKatar Hava Kargo Şirketi
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