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"Katar ambargodan bu yana yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdi"

DOHA (AA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani, bazı Arap ülkeleri tarafından 2017 yılından bu yana Katar'a uygulanan ekonomik ambargoya rağmen yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdiklerini söyledi.Katar...

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DOHA (AA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani, bazı Arap ülkeleri tarafından 2017 yılından bu yana Katar'a uygulanan ekonomik ambargoya rağmen yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'ya açıklamalarda bulunan Bin Casim, ülkesine yaklaşık 2 yıldır uygulanan ambargoyu "zalim ve acımasızca" şeklinde niteleyerek, buna rağmen devletin sanayi sektöründeki genişleme politikasında ciddi bir değişikliğe gittiklerini belirtti.

Bin Casim, "Kısa sürede yeterlilik projelerinin uygulanmasında mucizeler gerçekleştirdik. Ambargonun başlamasından bu yana yerel fabrikalar kurmak için 250'den fazla lisans verdik." ifadelerini kullandı.

Doha yönetimi ülkedeki petrol dışı sanayi yatırımlarını kolaylaştırmak adına vergi muafiyeti, hibe arazi ve yabancılara yüzde yüz mülkiyet hakkı verilmesini içeren teşvik paketi uygulamıştı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani, Kasım 2018'de yaptığı açıklamada bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ekonomik ambargodan etkilenmediklerini, o tarihten bu yana Katar'da 21 bin yeni şirket kurduklarını dile getirmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
KatarKörfez KriziŞeyh Halife Bin Casim Al Sani
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