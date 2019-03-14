Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda istanbul ithalat
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

Katar bu yıl Suriye'ye 100 milyon dolar yardımda bulundu

- Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolar yardımda bulunduklarını belirtti

Katar bu yıl Suriye'ye 100 milyon dolar yardımda bulundu
banner17

BRÜKSEL (AA) - Katar, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin kriz başladığından bu yana Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunduğunu ve bu kapsamda düzenlenen donör toplantılarında verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini söyledi.

"Katar, 8 yıl boyunca donör ülkeler, uluslararası ajanslar ve ilgili BM kurumlarıyla koordineli şekilde yaklaşık 2 milyar dolar yardımda bulundu." diyen Bin Abdurrahman Al Sani, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolarlık yardım yaptıklarını kaydetti.

Katarlı Bakan ayrıca Suriye'de işlenen savaş ve insanlık suçlarının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

- Suriye konferansı

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KatarSuriyeYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5