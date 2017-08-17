Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsveç'te

STOCKHOLM (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın Katarlı hacı adaylarına izin vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Bu, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması için önemli bir adım" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile görüştü.

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Wallström, son aylarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı ambargo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani, ''Bu yılki hac ve umre için Suudi Arabistan'dan halkımıza izin çıkmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması için önemli bir adım. Bize ambargo uygulayan ülkelerin endişelerini gidermek için hazırız. Ama bize uygulanan ambargoda başka nedenler var gibi.'' diye konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de İsveç'in Katar'la ilişkilerini geliştirmesi için birçok imkan bulunduğunu kaydetti.

Wallström, "Ticari yatırım için İsveç'in öncelikli ülkelerinden biri Katar'dır. İsveç-Katar ilişkilerini derinleştirmek istiyoruz. Katar'a uygulanan ambargonun diyalog yoluyla çözülmesi taraftarıyız. Bu yönde adım atan Kuveyt'in çözüm çabalarını destekliyoruz'' ifadesini kullandı.

