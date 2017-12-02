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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İtalya'da

- Al Sani, Rus mevkidaşı Lavrov ile Roma'da görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İtalya'da

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na katılan Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ekonomi ve kültür alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

"MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de katıldığı ifade edildi.

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ItalyaKatarRusya
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