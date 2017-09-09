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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Japon mevkidaşını ağırladı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Japon mevkidaşı Taro Kono ile Körfez krizini görüştü.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki...

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Japon mevkidaşını ağırladı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Japon mevkidaşı Taro Kono ile Körfez krizini görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle başkent Doha'ya gelen Kono ile bir araya geldi. Al Sani görüşmede, Kono'ya, Körfez krizindeki son gelişmeler ve ambargo uygulayan ülkelerin Katar'a karşı aldığı hukuk dışı tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Kono daha önce de Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani ile bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaKatar
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