Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Körfez bölgesi temelsiz bir krizden dolayı istikrarsızlığı yaşıyor

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ayı aşkın bir süredir devam eden kriz nedeniyle Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden sağlanması için uzun zamana ihtiyaç olacağını söyledi.

Katar Haber Ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, "Körfez ülkelerinin, temeli olmayan bir krizden dolayı istikrarsızlığı yaşadığına" dikkati çekerek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı ülkesine yönelik suçlamalara dair kanıtları sunmaya davet etti.

"Hala bir delil sunulmadı"

Bakan Al Sani, krizin başlamasının üzerinden 72 gün geçtiğini ancak hala kendilerine bir delil sunulmadığını belirtti.

Söz konusu Arap ülkelerinin 5 Haziran'dan bu yana Katar ile ilişkilerini kesmesiyle başlayan krizin Körfez İşbirliği Konseyine etkilerini değerlendiren Al Sani, ülkesinin bu konseyin kurucularından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu örgütün, bölgede bulunan hepimiz için hala önemli görüyoruz. Arap dünyasının en güvenli bölgesi sayılan Körfez bölgesi, temelsiz olan bir krizden dolayı şu anda istikrarsızlığı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Kriz nedeniyle güven etkeni kayboldu"

Konseyin, güven ve stratejik güvenlik anlayışı üzerinde kurulduğunu vurgulayan Al Sani, buna karşın kriz nedeniyle güven etkeninin kaybolduğunu anlattı. Al Sani, Körfez ülkeleri arasında güveni yeniden sağlamanın uzun zaman alacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Ahmed al-Masri, Mahmut Geldi