Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Paris'te

PARİS (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Katar Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Al Sani, ülkesinin terörü desteklediği yolundaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Bazı Arap devletlerinin, ülkesine uyguladığı ablukanın nedenlerini anlamakta güçlük çektiklerini belirten Al Sani, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil." dedi.

Al Sani, ülkesinin, krizin giderilmesi için Kuveyt'in üstlendiği arabuluculuk girişimlerini desteklediğini kaydederek, "Biz uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak her türlü diyaloğa girmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı, hiç kimsenin ülkesinin dış politikalarına dayatmada bulunamayacağını vurguladı.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dost ve müttefik ülkelere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Al Sani, krizin giderilmesi için Avrupa ülkelerinden arabuluculuk istemediklerini sözlerine ekledi.

