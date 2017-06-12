Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Paris'te

- Al Sani, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü - Al Sani: - "(Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) Bu abluka adaletsiz ve yasal değil"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Paris'te

PARİS (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Katar Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Al Sani, ülkesinin terörü desteklediği yolundaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Bazı Arap devletlerinin, ülkesine uyguladığı ablukanın nedenlerini anlamakta güçlük çektiklerini belirten Al Sani, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil." dedi.

Al Sani, ülkesinin, krizin giderilmesi için Kuveyt'in üstlendiği arabuluculuk girişimlerini desteklediğini kaydederek, "Biz uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak her türlü diyaloğa girmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı, hiç kimsenin ülkesinin dış politikalarına dayatmada bulunamayacağını vurguladı.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dost ve müttefik ülkelere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Al Sani, krizin giderilmesi için Avrupa ülkelerinden arabuluculuk istemediklerini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Al SaniKatarKatar Krizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5