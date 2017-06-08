Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gelecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, cumartesi günü Moskova'da görüşeceği bildirildi.

Rus resmi haber ajansı Ria-Novosti'nin Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Al Sani, cumartesi günü Moskova'yı ziyaret ederek, Lavrov ile bir araya gelecek.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Al Sani'yi kabul etmeyi planlamadığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, amacı devlete zarar vermek olan tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.

- Rusya'dan yapılan açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Lavrov, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede gerilimi artıracak her gelişme endişe oluşturuyor. Her türlü anlaşmazlığın müzakere masasında çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." demişti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın diğer ülkelerin iç işlerine karışmadığını ve sorunun barışçıl bir ortamda çözülmesinden yana olduğunu belirmişti.

