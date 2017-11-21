Katar Dışişleri Bakanından Lübnan açıklaması

WASHINGTON(AA) - Washington merkezli "Center for National Interest" adlı düşünce kuruluşunda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kesik olduğunu hatırlatarak, bundan dolayı Hariri'nin Riyad'da istifa açıklama yapmasının iç yüzünü bilmediğini söyledi.

Al Sani, "Lübnan'dan duyduğumuz ve olanları izlediğimiz kadarıyla şunu ifade edebilirim; öncelikle başka bir ülkenin başbakanının yani hükümet başkanının, kendi ülkesinin ve yönetiminin haberi olmaksızın bu şekilde ülkesine dönmesine izin vermemek -ki yakın zamanda gitmesine izin verirler umarım- bir ülkenin içişlerine karışmaktır." ifadesini kullandı.

"Arapsında güç bir ya da iki ülkede toplanamaz"

Suudi Arabistan'ı, diğer küçük ülkeleri baskı altına almak için Hariri'ye bu yöntemi uygulamakla suçlayan Al Sani, "Bölgede karşı karşıya kaldığımız risk budur; güçlü ülkeler, başka ülkelerin kararlarını bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. Arap dünyasında güç bir ya da iki ülkede toplanamaz. Bu, 21'inci yüzyılda kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Ortadoğu'daki birçok ülkede "dram ve anlaşmazlıkların" söz konusu olduğunu anımsatan Al Sani, bölgede "dar görüşlülük, totaliterlik ve saldırganlığın" hakim olduğu karanlık bir çağa girildiğini dile getirdi.

"Katar, Hamas'a değil yardıma muhtaç insanlara yardım ediyor"

Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan öncülüğündeki bazı Arap ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamasını "yasa dışı" olarak niteledi.

Ambargoya ilişkin, "tehlikeli bir iktidar oyunu" nitelemesinde de bulunan Al Sani, benzer bir durumun Yemen, Somali ve Lübnan'da da söz konusu olduğunu belirtti.

Al Sani, "Bağımsızlığın cezası başladı. Ambargo uygulayan ülkelerin ortaya koydukları sebepler bir sis perdesidir. Katar aslında terörle mücadelede küresel bir liderdir ve bunu ambargo uygulayan ülkeler de biliyor. Körfez krizi, ülkemin bölgede gücün merkezileşmesine direnmesini ve bu yöndeki çabalarını akim bırakmak içindir." diye konuştu.

Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha'nın Hamas'a verdiği desteği kesme talebine ilişkin bir soru üzerine Al Sani, ülkesinin Hamas'a değil Filistin halkına destek verdiğini ifade etti.