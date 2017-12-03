Katar Emiri Temim Kuveyt'te yapılacak KİK Zirvesine katılacak

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, 5-6 Aralık tarihlerinde Kuveyt'te yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Arap Siyasi Araştırmalar Merkezi'nin başkent Doha'da düzenlediği "Körfez Araştırmaları" forumundaki konuşmasında, Kuveyt'te gerçekleşecek KİK Zirvesi öncesinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda yer alacaklarını ve Katar Emiri Şeyh Temim'in de 5-6 Aralık'taki zirveye katılacağını belirtti.

"Ne yazık ki bölgede halkların kaderlerini manipüle eden çeşitli güçlerin siyasi pervasızlığı söz konusu." diyen Al Sani, şunları kaydetti:

"Karşılıklı saygı çerçevesinde KİK Zirvesi boyunca tüm konuları görüşmeye hazırız. Her ülkenin hak ve yükümlülüklerini eşit şekilde belirleyecek makul ilkeler sunacak net bölgesel bir diyaloğa ihtiyaç var. Körfez krizinde basının olumsuz bir rolü oldu. Sosyal medya ise KİK ülkeleri ve halkları olarak bizlerin imajını zedeleme konusunda önemli bir rol oynadı."

Kuveytli diplomatik kaynaklar, KİK Zirvesi'ne ilişkin Körfez ülkelerine davetiyelerin gönderildiğini ve cevap beklendiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde arabulucu bir rol üstlenmişti.