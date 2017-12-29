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Katar Genelkurmay Başkanı Etiyopya'da

- Etiyopya Başbakanı Dessalines, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim'i kabul etti

Katar Genelkurmay Başkanı Etiyopya'da

DOHA (AA) - Etiyopya Başbakanı Haile Mariam Dessalines'in, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim Bin Şahin el-Ganim'i kabul ettiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Etiyopya'yı ziyaret eden Korgeneral Ganim ile Etiyopya Başbakanı Dessalines iki ülke arasındaki askeri iş birliği konusunu görüştü.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim, ayrıca Etiyopyalı mevkidaşı Orgeneral Samora Yenus ile de bir araya geldi. İkili, askeri konuların yanı sıra taraflar arasında ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

Etiyopya Başbakanı Haile Mariam Dessalines, kasım ayında Katar'a düzenlediği ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti.

Şeyh Temim ile Dessalines görüşmesinin ardından iki ülke arasında savunma, diplomasi ve yatırım alanlarında bazı anlaşmalar imzalanmıştı.



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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaGenelkurmay BaşkanıKatar
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