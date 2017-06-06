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Katar İİT'nin açıklamasını kınadı

Katar, İİT Genel Sekreterliğinin bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklaması karşısında şaşkınlığını ifade ederek, söz konusu açıklamayı kınadı.

Katar İİT'nin açıklamasını kınadı

DOHA (AA) - Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinin bölgede yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamanın doğru olmayan, Katar devleti aleyhindeki iddia ve suçlamalara dayandığı ifade edildi.

İİT'nin açıklamasının, Katar'ın maruz kaldığı provokasyon kampanyasının içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, bu kampanyanın, Katar'ın sembollerine ve kurumlarına zarar vermek için tamamen uydurma iftiralara dayandığı ve bunun Doha yönetiminin egemenliğine ve güvenliğine zarar veren kötü niyetin göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın İİT'nin açıklamasından duyduğu üzüntü ifade edilerek, İİT'nin bu durumda çalışmalarını ciddi şekilde ihlal ederek, tüzük gereği kendisine verilen rolü aşmış olduğu ve teşkilata üye belirli devletlerin tutumları yönünde taraf tuttuğu aktarıldı.

İİT'nin bu durumda iddialara ilişkin açıklama istenmesi için ilgili ülkelerle iletişim kurması gerektiği kaydedilen açıklamada, İİT'nin bu açıklamayla hedeflerine, kurumun üzerine tesis edildiği prensiplere ve İslami değerlerle mutabık kalmayacak şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada Katar, İİT'nin üzerine inşa edildiği prensipler, tüzük ve İslam kardeşliği değerlerinin yanı sıra aşırılık ve terörün her türlüsüyle mücadelede uluslararası topluma olan tam bağlılığını yineledi.

Muhabir: Ahmed al-Masri, Afra Aksoy

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