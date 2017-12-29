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Katar ile ABD savunma bakanları telefonda görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Körfez krizini görüştüğü bildirildi.Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mattis'in Atiyye'yi...

Katar ile ABD savunma bakanları telefonda görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Körfez krizini görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mattis'in Atiyye'yi aradığı ve görüşmede ikilinin Körfez kriziyle ilgili son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca askeri ve savunma alanlarında ikili ilişkiler ile bunları geliştirme yollarının değerlendirildiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra iki ülke arasında ocak ayı sonunda yapılması planlanan "İkili Stratejik Diyalog"la ilgili hazırlıkların değerlendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDHalid El-AtiyyeJim MattisKatarKörfez
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