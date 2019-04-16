Katar ile Arnavutluk arasında iş birliği mutabakatı DOHA (AA) - Katar ile Arnavutluk arasında deniz taşımacılığı, güvenlik ve spor alanlarında iş birliği mutabakatı imzalandı.Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin...

16 Nisan 2019 Salı 17:00