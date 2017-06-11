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Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

- FIFA Başkanı Infantino: "FIFA, gelişmeleri yakından takip ediyor ve Katar'daki yönetimle sürekli irtibat halinde. Diplomatik bir krizle karşı karşıyayız ancak bölgede durumun eski haline döneceğine ve Katar'ın da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanabileceğine inanıyoruz"

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz


LOZAN (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize rağmen Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanabileceğine inandıklarını belirtti.
İsviçre merkezli Le Matin gazetesinin haberine göre Infantino, "FIFA, gelişmeleri yakından takip ediyor ve Katar'daki yönetimle sürekli irtibat halinde. Diplomatik bir krizle karşı karşıyayız ancak bölgede durumun eski haline döneceğine ve Katar'ın da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Infantino, Dünya Kupası'nın düzenlenmesine 5 yıl olduğunu hatırlatarak, "Futbol, mevcut durumun düzelmesine katkı sağlayabilecekse bu yardımı yapmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.
Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise geçen salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
FutbolFİFA2022 Katar FIFA Dünya Kupası
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