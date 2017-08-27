Katar ile Pakistan arasında doğrudan konteyner taşımacılığı

DOHA (AA) - Katar'da deniz nakliyesi hizmeti sunan şirket Milaha (Katar Navigasyon), Pakistan ile Katar arasında doğrudan konteyner taşımacılığı hizmetinin başladığını duyurdu.

Milaha'dan yapılan yazılı açıklamada, verilecek yeni hizmetin, Katar'daki Hamed Limanı ile Pakistan'daki Karaçi Limanı arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, rekabetçi geçiş süresinin 4 gün olacağı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn'in Katar bayrağı taşıyan gemilere limanlarında demir atma yasağı getirdikten sonra Katar Deniz Taşımacılığı Firmaları zarar görmüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.