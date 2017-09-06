Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

DOHA (AA) - Katar Limanları Yönetim Şirketi ile Umman Küresel Lojistik Grubu (ASYAD) arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Limanları Yönetim Şirketi ile ASYAD, iki ülke arasındaki ticari alışverişin güçlendirilmesi, lojistik ve nakliye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketin üst yöneticisi Abdullah el-Hancı ile ASYAD Yürütme Kurulu Başkanı Abdurrahman bin Salim el-Hatimi tarafından imzalanan anlaşmanın Umman'daki limanlar ile Uluslararası Hamed Limanı arasında yapılacak feribot ve nakliye hizmetleri ile denizcilik ve kargo taşımacılığı alanında yeni yatırım fırsatlarını sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin dün ülkenin en büyük limanı olma özelliğine sahip Uluslararası Hamed Limanı'nın açılışını yaptığı duyurulmuştu.

Katar resmi ajansına göre, söz konusu liman açılışı yapılmadan öncesinden itibaren yaklaşık iki aydır hizmet veriyor. Bazı Arap ülkelerinin Katar'a abluka uygulamasıyla başlayan krizin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkı sağlayan limana geçen ay 49 bin konteyner indirildiği belirtiliyor.

Yılda 7,5 milyon konteyner kapasitesiyle hizmet verecek 28,5 kilometrekare alana kurulu Hamed Limanı'nın, 2020-2021 yıllarında kapasitesinin artırılması planlanıyor.