Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Katar Kalkınma Fonu'ndan Arakanlı Müslümanlara yardım

- Fon tarafından Katar Kızılayı iş birliğiyle başlatılan yardımların Myanmar'dan Bangladeş sınırına göç eden yüz binlerce Arakanlı Müslümanı kapsadığı duyuruldu

Katar Kalkınma Fonu'ndan Arakanlı Müslümanlara yardım

DOHA (AA) - Katar Kalkınma Fonu'nun, Myanmar'ın batısındaki Arakan'dan Bangladeş sınırına göç eden yüz binlerce Müslümana acil müdahale hizmeti verdiği bildirildi.

Fonun Genel Müdürü Halife bin Casim el-Kevari, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Kızılayı iş birliğiyle gerçekleşen söz konusu yardımın, Katar'ın insani yardıma muhtaç halklara karşı taşıdığı sorumluluk duygusunun sonucu olduğunu kaydetti.

"Katar, Bangladeş'te en temel insani yardıma muhtaç olan Rohingyaların sıkıntılarını hafifletmek için yardım etmeye devam edecek." ifadesini kullanan Kevari, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

Kevari, Katar Kızılayının Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların sağlık, barınma ve gıda alanındaki temel ihtiyaçlarını gidermek için bir yardım kampanyası başlatacağı bilgisini de paylaştı.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakanKatar Kalkınma Fonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5