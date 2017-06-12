Katar Maliye Bakanı El Emadi'nin İtalya ziyareti

ROMA (AA) - Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi'nin İtalya ziyaretinde iki ülke arasındaki iş birliği ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sürdürülmesi yönündeki diplomatik çabalara vurgu yapıldı.

Paris, Londra, Berlin ve Washington gibi başkentleri ziyaret edeceği turuna Roma'dan başlayan El-Emadi, İtalyan mevkidaşı Pier Carlo Padoan ile görüştü.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Emadi ve Padaoan'ın samimi bir görüşme gerçekleştirdikleri ve iki ülke arasında var olan iyi düzeydeki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, bakanların farklı sektörlerdeki ikili iş birliğini sürdürme kararı aldıkları ifade edildi.

Görüşmede, bazı Arap ülkelerinin Katar ile siyasi ve diplomatik ilişkilerini kesme kararıyla baş gösteren krizin de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "Bakan Padaon, İtalyan hükümetinin, Kuveyt Emiri tarafından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri arasındaki krize çözüm bulmak ve İtalya'nın da üyesi olduğu DEAŞ karşıtı koalisyonun sürdürülmesi amacıyla başlattığı girişime yönelik güvenini yineledi" denildi.

Katar'ın İtalya'da modadan turizme kadar çeşitli sektörlerde kayda değer yatırımları bulunuyor.