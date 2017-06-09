"Katar olayına Trump siyasi, Pentagon ise stratejik açıdan bakıyor"

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, Beyaz Saray ve Pentagon'un Katar ile ilgili farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ifade ederek, "Trump olaya siyasi bakıyor. Pentagon ise bu olaya askeri, stratejik, güvenlik açıdan bakıyor. Katar'da 10 bin kişilik bir Amerikan askeri üssü var. Trump'ın aldığı karar fevri ve ani bir karar. Pentagon buna hazırlıklı değildi. Askeri üssün oradan taşınması çok zaman alacak bir olay." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez ülkelerinin Katar’la ilgili aldığı yaptırım kararlarını AA muhabirine yorumlayan Prof. Dr. Nadir Devlet, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Riyad Zirvesi'nden sonra bu kararın alındığına dikkat çekti.

Devlet, Riyad Zirvesi'nde Trump'ın "İslamcılar ve Müslümanlar" diye bir ayrım yaptığını hatırlatarak, "Yani politik olarak İslamı kullananlar ve Müslümanlar diye bir ayrım. Trump, 'İslamı politik olarak kullananlar terörle uğraşıyor, bunlarla muhatap olmayın, bunları engelleyin' demişti. Bu konuşmadan bir kaç gün sonra Suudi Arabistan liderliğinde Katar'a karşı böyle bir karar aldılar. Sebepler çeşitli ama en başta Katar'ın Müslüman Kardeşler örgütüne ve başka terör örgütlerine destek verdiği suçlaması oldu. Tabii Katar bunu reddetti." değerlendirmesini yaptı.

Katar kriziyle ilgili Trump sosyal medya hesabında "Ortadoğu'ya yaptığım ziyarette, 'Radikal ideolojiye artık finansman sağlanmamalı' dedim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" diye tweet atmıştı. Daha sonraki mesajlarında ise "Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülkeyle yapılan görüşmelerin işe yaradığını görmek çok güzel. Radikal örgütlerin finansmanına karşı katı bir tutum takınacaklarını söylediler ve tüm oklar Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terörizm felaketi için sonun başlangıcı olur" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Trump'ın açıklamasının aksine Katar'daki durumlarıyla ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını ve ABD ordusunun Katar'dan yürüttüğü Afganistan, Irak ve Suriye’deki operasyonlarını icra etmeye devam ettiğini belirtmişti.

Pentagon ve Beyaz Saray arasındaki bu farklı yaklaşımlara değinen Devlet, "Trump olaya siyasi bakıyor. Pentagon ise bu olaya askeri, stratejik, güvenlik açıdan bakıyor. Katar'da 10 bin kişilik bir Amerikan askeri üssü var. Trump'ın aldığı karar fevri ve ani bir karar. Pentagon buna hazırlıklı değildi. Askeri üssün oradan taşınması çok zaman alacak bir olay. " diye konuştu.

Katar'a yönelik askeri darbe iddialarına da değinen Prof. Dr. Devlet, hali hazırda ekonomik bir darbenin vurulduğunu, bundan sonra askeri bir darbenin söz konusu olmayacağını ifade etti.

- "Katar'ı dışlamak küresel ekonomiyi sıkıntıya sokar"

Devlet, Katar'ı uluslararası denklemlerden dışlamanın büyük hata olacağını belirterek, "Zira Katar'ın yatırımları genelde yurtdışında. Sadece Türkiye’de toplam yatırım bedeli 18 milyar dolar civarında. Bu da büyük bir ekonomik güç demek. Ayrıca Katar, 10 bin kadar ABD askerine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla ABD, kendisinin veya müttefiklerinin, Katar gibi bir ülkeyle birdenbire kötü olmasını istemez." ifadelerini kullandı.

Katar krizinde İran'ın konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Devlet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçten bir Irak-Kuveyt süreci ve bir Körfez Savaşı çıkacağını düşünmüyorum. Olsa olsa Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik baskılar, yaptırımlar öne sürülebilir o kadar. Ancak bu süreçte İran'ın rolü de dikkatle izlenmeli. Zira Şii İran, Sünni dünyasında ister istemez bir müttefik buldu kendine. Durum askeri çizgiye kayarsa İran da Katar'a aktif askeri destek verebilir."