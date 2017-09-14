Katar-Polonya ilişkileri

DOHA (AA) - Katar Ulaştırma Bakanı Casim es-Sılayti ile Polonya Denizcilik Ekonomisi Bakanı Marek Grobarczyk'in görüşmesinde, iki ülke arasında doğrudan nakliye hattı açılması konusu ele alındı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Sılayti'nin Grobarczyk ile gerçekleştirdiği görüşmede, deniz nakliyesi konusunda bilgi alışverişinde bulunulması, Katar ile Polonya arasında doğrudan nakliye hatlarının açılması ve limanlar konusundaki yatırım fırsatları konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Katarlı öğrencilerin Polonya'daki denizcilik akademisine gönderilmesi, denizcilik sertifikaları alanında iş birliği ve denizcilik sektörüyle ilgili anlaşmaların imzalanması konuları masaya yatırıldı.

İki ülke 2016 yılında Katar'ın Polonya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz arzını yıllık 2 milyon tona çıkarmak amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.

