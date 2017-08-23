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Katar Savunma Bakanı Atiyye Moskova'da

- Katar Savunma Bakanı Atiyye: - "Rus hava savunma sistemlerine ilgi duyuyoruz ve bu sistemlerin üretimini ve teknolojisini Katar'a taşımak da istiyoruz" - "Katar Emiri Al Sani'den, Rusya ile askeri alanda iş birliğinin artırılması talimatını aldık"

Katar Savunma Bakanı Atiyye Moskova'da

MOSKOVA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Rus hava savunma sistemlerine ilgi duyduklarını belirterek, "Bu sistemlerin üretimini ve teknolojisini Katar'a taşımak da istiyoruz." dedi.

Atiyye, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Rus hava savunma sistemleriyle ilgili Atiyye, "Rus hava savunma sistemlerine ilgi duyuyoruz ve bu sistemlerin üretimini ve teknolojisini Katar'a taşımak da istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den, Rusya ile askeri alanda iş birliğinin artırılması talimatı aldıklarını belirten Atiyye, "Bu konuda Rusya tarafından da destek bekliyoruz." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Katarlı heyet için S-400 füze savunma sistemlerine yönelik özel bir tanıtım hazırladıklarını, diğer askeri ve teknolojik üretimlerini de gösterdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AskeriKatarRusyaS-400Savunma
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