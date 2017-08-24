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Katar, Tahran büyükelçisini İran'a geri gönderiyor

DOHA (AA) - Katar'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan çektiği büyükelçisinin diplomatik görevlerini sürdürmek üzere bu ülkeye döneceği bildirildi.Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Doha yönetiminin...

Katar, Tahran büyükelçisini İran'a geri gönderiyor

DOHA (AA) - Katar'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan çektiği büyükelçisinin diplomatik görevlerini sürdürmek üzere bu ülkeye döneceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Doha yönetiminin 2016 yılının ocak ayında çektiği Tahran büyükelçisinin diplomatik görevlerini yürütmek üzere İran'a döneceği belirtildi.

"Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı" vurgulanan açıklamada, büyükelçinin İran'a döneceği tarih konusunda bilgi verilmedi.

İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt’in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.

Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.

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Anahtar Kelimeler:
IranKatarKatar'ın Tahran Büyükelçisi
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